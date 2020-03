Coronavirus, Esercito Italiano: realizzato in 72 ore ospedale a Crema

L’Esercito Italiano è stato straordinario, grazie!

Realizzato in sole 72 ore e con brevissimo preavviso, l’ospedale da campo a Crema è pronto in tempo record.

La struttura è dotata di 32 posti letto, tutti con erogatori di ossigeno, 3 posti per terapia intensiva ed una sala radiografica specializzata.

Allestito in pochi giorni dall’Esercito, per affrontare l’emergenza Covid-19 in uno dei territori maggiormente provati dal virus, l’ospedale è subito diventato un simbolo di speranza.

Immediatamente operativo, ha già accolto i primi pazienti affetti da Covid-19, fornendo un importante aiuto e sollievo alle strutture ospedaliere della zona, congestionate dall’alto numero di degenti.

L’Esercito, da subito in prima linea nel contrasto all’espansione del virus, ha profuso il massimo impegno nel fronteggiare l’epidemia, fornendo personale sanitario in supporto agli ospedali civili, strutture specializzate per l’accoglimento dei malati, materiali, uomini e mezzi per il controllo del territorio e la gestione delle emergenze.