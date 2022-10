AT Agency al XXXVI Convegno Nazionale di AIEA – IT Auditing, Security & Governance

AT Agency al XXXVI Convegno Nazionale di AIEA – IT Auditing, Security...

Giovedì 6 ottobre parteciperò al XXXVI Convegno Nazionale di AIEA – IT Auditing, Security & Governance. Un importante momento per parlare e confrontarsi di temi delicati.

In un modo in cui la Cybersecurity, la gestione del rischio, la privacy dei dati, la governance dei sistemi e l’etica giocano un ruolo critico nel panorama moderno, ispirare fiducia, diventare affidabile dal punto di vista digitale, poter confidare nei propri sistemi informatici è importante per migliorare la reputazione, le relazioni e costruire un ecosistema sano, competitivo ed in grado di generare valore.

Sappiamo farlo?

Siamo in grado di farlo?

Siamo nelle condizioni di farlo?

Lo scopriremo insieme a “CONFIDENZA DIGITALE – ICT: averne fiducia, trarne valore”, questo il tolto dell’evento che si terrà a Milano presso il Centro Congressi Hotel Lombardia.

Dopo la più grande emergenza sanitaria del secolo e mentre assistiamo alle conseguenze drammatiche di una guerra nel cuore della nostra Europa, parlare di Ripresa, di Ripartenza, di Transizione al Digitale non è solo un auspicio, ma un invito a riflettere sul futuro del nostro Paese, sul domani delle imprese, dei cittadini e dei lavoratori.

Una maratona di due giorni, in cui affronteremo temi-chiave per il nostro Paese e per le nostre professionalità, tra cui Digitalizzazione, Cloud, Dati, Intelligenza Artificiale, Resilienza Operativa, Cybersecurity, Protezione dei Dati Personali e tanto altro!

