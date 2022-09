Nasce AT Agency: Difesa, Intelligence, Sicurezza e Cybersicurezza

Oggi, con la nascita della “AT Agency”, inizia per me una nuova ed entusiasmante avventura.

Alla presenza del notaio Vittorio Occorsio ho infatti costituito, insieme a mia sorella Antonia Tofalo, la società di consulenza strategica della quale sarò CEO.

AT Agency si pone appunto come veicolo di consulenza strategica aziendale principalmente per i settori Difesa, Intelligence, Sicurezza e Cybersicurezza, con un interesse particolare alla “transizione digitale” che sta avvenendo a livello globale.

Allo stesso tempo, grazie ad un’unione di competenze, la nuova realtà avrà la capacità di seguire investitori e clienti stranieri che vogliono sviluppare attività in Italia e soprattutto realtà italiane che cercano di investire e di inserirsi su mercati internazionali.