GDPR Day 2022 di Bologna

Il 5 ottobre prenderò parte alla conferenza nazionale GDPR Day 2022 che si svolgerà al FICO Eataly World di Bologna.

L’evento punta a produrre chiari e pratici contenuti formativi cercando di offrire ai suoi partecipanti gli strumenti giusti per interpretare correttamente, e applicare al meglio, i processi e gli asset delle proprie aziende con il regolamento GDPR.

Un luogo di incontro tra imprese e professionisti dove poter trovare risposta a tante domande pratiche, non solo teoriche, rispetto al regolamento GDPR.

Quest’anno gli organizzatori hanno deciso di sensibilizzare i partecipanti anche e soprattutto sugli aspetti di Cybersicurezza e mi han chiesto di portare un contributo sul tema durante questa importante giornata.

In particolare interverrò con uno speech dal titolo “Il Dominio Cyber: evoluzione del quadro normativo” durante il quale proverò appunto a descrivere l’evoluzione del quadro normativo in Italia negli ultimi 10 anni, dal decreto Monti all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). Sarà affrontato anche il tema delle competenze tra le diverse P.A. in materia cyber, per comprendere chi si occupa di cosa: cyber – resilience, crime, war, defence, intelligence.

Vi aspetto alla Conferenza. Trovate tutte le info qui > GDPR Day 2022