Audizione del Direttore dell’OCCAR in Commissione IV Difesa

Oggi, in Commissione IV Difesa, abbiamo avuto l’interessante audizione dell’Ammiraglio Matteo Bisceglia, Direttore dell’Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR). Abbiamo parlato degli aspetti relativi all’attività svolta, con particolare riguardo alla gestione dei programmi europei di cooperazione nel campo degli armamenti.