Oggi ho avuto il piacere di incontrare, nell’ambito del webinar online dell’Università di Bologna “Aviation e Space, un settore strategico per la Difesa e il Sistema Paese in termini di sicurezza, tecnologia e sviluppo economico” la Prof.ssa Anna Masutti e gli studenti del Corso di laurea in Giurisprudenza.

In uno scambio di opinioni davvero interessante con i ragazzi, ho raccolto il loro entusiasmo e i suggerimenti, ho raccontato di quando ero studente di ingegneria e del percorso che mi ha portato a diventare Sottosegretario di Stato alla Difesa pro-tempore, ricordandogli che tra poco saranno loro ad entrare nel mondo del lavoro e a diventare, con ogni probabilità, classe dirigente del futuro.

Abbiamo parlato del ruolo della nostra Aeronautica Militare, dei reparti di difesa aerea che concorrono alla salvaguardia dello Spazio Aereo Nazionale, della competenza, della passione e dell’innovazione continua su cui si fonda la scuola di volo dell’Aeronautica, del trasporto aereo in bio-contenimento che in questa emergenza è stata una delle capacità peculiari espressa dalle nostre Forze armate.

Abbiamo discusso dei programmi Eurofighter e di programmi futuri per la IV generazione.

Gli ho chiesto cosa ne pensano delle sfide e delle opportunità che il settore dello Spazio ci offre, e parlato dei lavori del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e all’aerospazio (COMINT), del Comando interforze per le Operazioni in Rete (COR) e del Comando interforze per le Operazioni Spaziali (COS).

Investire in tutti questi settori significa investire nella crescita nazionale ed offrire benefici alla popolazione, ma soprattutto ai ragazzi che, con le loro idee, con i loro progetti, con impegno e sacrificio, ci dimostrano di essere già in campo per il futuro del Paese. L’energia che mi hanno trasmesso oggi sono certo che ci sosterrà in un percorso di continua crescita.

Mettetecela tutta ragazzi.