IV Commissione Difesa: discussione su “cooperazione tra Italia e Argentina”

I termini della cooperazione bilaterale nel settore della Difesa vengono definiti ogni volta attraverso uno specifico accordo. Oggi in IV Commissione Difesa alla Camera dei deputati ho preso parte, per rappresentare il Dicastero, alla discussione sull’accordo relativo alla cooperazione tra Italia e Argentina. Tra i punti più salienti ci sono il consolidamento delle capacità difensive e il miglioramento della comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.

Sempre in Commissione abbiamo preso in esame un altro provvedimento, ovvero quello relativo all’acquisizione, funzionamento e supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore per attività di supporto decisionale di livello strategico e operativo, di Comando e Controllo (C2) multi-dominio e di protezione elettronica. I velivoli consentiranno alle Forze armate di condurre attività per la caratterizzazione esatta dello scenario operativo in supporto al decisore di livello strategico e operativo.

Infine abbiamo concluso con l’esame del programma relativo all’acquisizione di un veicolo tattico multiruolo per le operazioni speciali. Il suddetto veicolo garantirà: un’elevata mobilità su terreni impervi, un elevata velocità ed agilità; una capacità di impiego autonomo ovvero in simbiosi con altri veicoli in uso ai Reparti del Comparto Operazioni speciali; trasportabilità sui vettori ad ala fissa e rotante; aviolanciabilità.