Bandi di concorso VFP4 2020 – Esercito, Marina Militare, Capitaneria di Porto e Aeronautica Militare

Ecco le nuove opportunità per i ragazzi e le ragazze che vogliono entrare a far parte della grande famiglia delle Forze armate!

Sono stati pubblicati i bandi di concorso per il reclutamento di 2185 VFP4 nell’Esercito, Marina Militare, Capitaneria di Porto e Aeronautica Militare per l’anno 2020.

Le domande di ammissione potranno essere presentate entro il 28 marzo 2020.

Inoltre, è stato pubblicato il bando per il reclutamento di 3.581 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, scadenza prevista per il 26 marzo 2020.

Non perdete tempo! Per avere maggiori informazioni visitate il sito www.difesa.it

In bocca al lupo a tutti! 💪🇮🇹