Questa mattina, con l’Ammiraglio Ottaviani, capo del I Reparto dello Stato Maggiore della Difesa, ho continuato ad approfondire le tematiche relative al personale civile del dicastero, materia per la quale sono stato delegato dal Ministro.

In particolare sono stato aggiornato sulle attività tecnico operative in corso, con particolare riferimento al meccanismo del transito dei militari non idonei al servizio militare nei ruoli civili.