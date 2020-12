Celebrazione di Santa Barbara

In occasione di Santa Barbara, martire del fuoco, voglio fare i miei più sinceri auguri alla Marina Militare, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e agli Artiglieri e ai Genieri dell’Esercito Italiano che celebrano oggi la loro Protettrice.

Ringrazio ognuno di loro per lo straordinario lavoro che svolgono quotidianamente al servizio del Paese e delle Istituzioni.

Insieme al Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone, ho partecipato alla celebrazione religiosa che si è svolta nella Chiesa di Santa Caterina da Siena, tenuta dal vescovo, ordinario militare, Santo Marcianò.

Quest’anno abbiamo vissuto momenti complessi, la pandemia da #Covid19 ha messo in risalto tragedie umane e l’impegno indiscutibile delle Forze armate e dei Corpi dello Stato è stato determinante per contrastare il virus. Tutti gli uomini e le donne che ne fanno parte, continuano a lavorare in silenzio con generosa dedizione per la difesa dei cittadini.

Un pensiero commosso voglio rivolgerlo a chi ha perso la vita nell’adempimento del dovere. Stringo in un forte abbraccio le loro famiglie, alle quali esprimo la mia più affettuosa vicinanza 🇮🇹