Aggiornamento delle attività dell’Aeronautica Militare

Oggi ho avuto una video conferenza con il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, per un aggiornamento a 360 gradi sulle principali attività della Forza armata, in Italia e all’estero.

Quest’anno, nonostante l’emergenza Covid, è stata portata a termine il 95% dell’attività di volo pianificata. Sono stati raggiunti numerosi obiettivi e nuove capacità operative, messe a disposizione della collettività e del Sistema Sanitario Nazionale. Ogni giorno viene infatti eseguito almeno un intervento per il trasporto di persone in imminente pericolo di vita, interventi di ricerca e soccorso e altro ancora.

Per l’Arma Azzurra, benessere del personale ed efficientamento energetico sono già applicazioni concrete che trovano riscontro in esempi virtuosi come quello realizzato al polo logistico di Roma Urbe che assicura standard abitativi moderni e consumi energetici ridotti in un’ottica di rispetto ambientale.

Da sottolineare anche l’addestramento rivolto a diversi reparti dell’Aeronautica Militare nell’ambito della digitalizzazione e della connettività, essenziale per ottimizzare lo scambio di informazioni operative attraverso i diversi sensori e le piattaforme in dotazione.

Il Generale Rosso mi ha aggiornato anche sull’incontro da poco terminato con il suo omologo della Svizzera incentrato sulla firma di due accordi che regolano l’attività bilaterale con riferimento alle aree di operazioni transfrontaliere e all’attività di Air Policing.

Un’altra importante notizia dell’ultima ora, è la consegna avvenuta recentemente del primo elicottero HH-139B, prodotto da Leonardo, al 15esimo Stormo. Questa nuova versione presenta alcuni accorgimenti tecnici che migliorano la capacità operativa e aumentano la flessibilità d’impiego. Andrà a completare la flotta di elicotteri HH-139A già in dotazione alla Forza Armata.