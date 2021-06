Centro Interforze Studi e Applicazioni Militari (C.I.S.A.M.)

Questa mattina abbiamo visitato il Centro Interforze Studi e Applicazioni Militari. Ad accoglierci l’Ammiraglio Rosario Gioia Passione.

Il C.I.S.A.M. è stato istituito con Decreto del Ministero della Difesa nel 1994 e dal 20 gennaio 1998 dipende dal Comando Logistico della Marina Militare. Il Centro è retto da un Ammiraglio Ispettore del Corpo del Genio Navale/Armi Navali che è responsabile dell’organizzazione dell’Ente, nonché dell’impiego e della gestione delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie.

All’interno del C.I.S.A.M. operano le Divisioni Difesa, Protezione Ambientale e Reattore. Le tre Divisioni forniscono consulenza legislativa e tecnica e rappresentano il Ministero della Difesa in tavoli presso Enti interministeriali. Il loro personale svolge funzioni esclusive per la Difesa nel campo della protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti e lo smaltimento di rifiuti radioattivi.

I principali campi di intervento sono:

-interventi di radioprotezione ai sensi del D.Lgs 230/95 e D.M. 24/07/2007 in ambito nazionale;

-monitoraggio ambientale (settore radiologico e Radon) ai sensi della Direttiva SMD-L-018;

-decontaminazione radiologica di locali, laboratori, attrezzature e mezzi di interesse della difesa;

-rilevamento della concentrazione di radon in aria presso siti di interesse militare;

-controllo ambientale di siti militari e di porti nazionali che ospitano Unità Navali a propulsione nucleare;

-radioprotezione medica ed il controllo radiotossicologico del personale proprio e di altri Enti dell’Amministrazione della Difesa esposto ai rischi derivanti dall’impiego delle radiazioni ionizzanti;

-campagne di bonifica radiologica in siti dell’A.D.;

-consulenze per il trasporto di rifiuti radioattivi;

-certificazione della taratura della strumentazione (dosimetri ed intensimetri) utilizzata per la misura delle radiazioni ionizzanti;-gestione degli appalti per il “decommissioning” del Reattore Nucleare RTS-1 “Galileo Galilei”;

-gestione del condizionamento e della conservazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi provenienti dal decommissioning del Reattore Nucleare e dai vari Enti della Difesa.

Una vera eccellenza della Difesa.