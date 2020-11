Sono in video collegamento con il Generale di Brigata Fabrizio Argiolas, alla guida del Comando Artiglieria Controaerei dell’Esercito, per un approfondimento sull’organizzazione, il funzionamento, e le attività in corso portate avanti del reparto.

I principali temi trattati vanno dall’operazione “Strade Sicure” che vede il personale impegnato nella piazza di Roma ai compiti di formazione, addestramento e sperimentazione condotte dal Comando, ai sistemi d’arma impiegati dal reparto.