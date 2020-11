Attentato terroristico Vienna, Tofalo: da politica risposta concreta

Poco fa sono intervenuto in diretta a Tgcom24 per commentare il vile attentato terroristico di Vienna.

Ho voluto sottolineare che la politica deve dare una risposta concreta per accrescere la sicurezza dello spazio pubblico urbano e ho avuto modo di parlare di uno studio innovativo presentato qualche anno fa alla Camera dei Deputati per proteggere i luoghi di culto dagli attentati terroristici.