Il mio grazie al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la costante vicinanza ai nostri uomini e donne della Difesa. Vicinanza espressa, ancora una volta, nel suo messaggio in occasione del “Giorno dell’Unità Nazionale Giornata delle Forze armate”. Nelle sue parole, la forza di non fermarsi, andare avanti e progettare il domani.