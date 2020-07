concorsi 2020 aeronautica militare

Se il tuo sogno è quello di diventare pilota militare o di entrare a far parte dell’Arma azzurra è il momento giusto per provare a realizzarlo: da oggi si riaprono i concorsi per l’ Aeronautica Militare.

Sul portale on-line del Ministero della Difesa è possibile trovare tutti gli avvisi di svolgimento delle prove scritte per l’Accademia Aeronautica, la Scuola Marescialli e la Scuola Militare Giulio Douhet.

Le possibilità di carriera e le figure professionali all’interno della Forza armata sono moltissime, tra queste ci sarà sicuramente quella che fa per te! Visita il sito per conoscere tutti i dettagli >> https://concorsi.difesa.it/