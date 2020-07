Concorsi 2020 Marina Militare

I concorsi per entrare a far parte della Marina Militare ripartono!Sono stati pubblicati, sul sito ufficiale, i concorsi 2020 per l’ammissione di Ufficiali, Marescialli, Sergenti, Volontari in Ferma Prefissata e per l’ammissione alla Scuola Navale Militare Morosini.

Per le informazioni dettagliate su ogni bando di concorso visitate il sito >> https://www.marina.difesa.it/media-cultura/Notiziario-online/Pagine/20200727_ripresa_concorsuale.aspx

Nel video Nave Vespucci ormeggia l’arcipelago campano ricordando Pino Daniele.La nostra Marina Militare e il Capitano di Vascello Gianfranco Bacchi, Comandante della nave scuola Amerigo Vespucci, ci regalano sempre emozioni forti. Grazie