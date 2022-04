Continua il lavoro in Commissione Difesa

Oggi in Commissione IV Difesa abbiamo iniziato ad analizzare il decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione delle spese del Ministero della Difesa per l’anno 2022, relativo a contributi ad Associazioni combattentistiche e d’arma.

Le Associazioni combattentistiche e d’Arma oltre ad essere eredi e custodi dei valori più alti dell’intero mondo della Difesa, rappresentano un vero e proprio valore aggiunto per le Forze armate perché impegnate a coltivare e mantenere sempre vivo quel ricco patrimonio di storia e di tradizioni che insieme agli ideali di patriottismo, lealtà e devozione sono la stella polare non solo per i nostri militari ma per tutti gli italiani.

Nel corso dei miei mandati da Sottosegretario di Stato alla Difesa pro tempore, ho avuto modo di conoscere, approfondire e apprezzare, in virtù della delega che mi è stata assegnata dal Ministro della Difesa, l’opera delle Associazioni, espressione dei valori nazionali e, allo stesso tempo, componente attiva della società civile.

Lo hanno dimostrato in prima linea, nel corso dell’emergenza Covid-19, grazie all’altruismo e all’impegno messo in campo dai tanti volontari impegnati su tutto il territorio nazionale al fianco degli apparati dello Stato.

Le Associazioni inoltre contribuiscono in maniera concreta alla diffusione della cultura della Difesa e tengono vivi i valori che accomunano tutti i militari in congedo e in servizio.