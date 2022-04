25 aprile: la lotta al nazifascismo e la caduta del regime

Oggi ricordiamo il sacrificio di chi ha lottato contro il nazifascismo. È un giorno estremamente importante per il nostro Paese, per la nostra Storia.

La Festa della Liberazione è il simbolo della Resistenza che portò fine all’occupazione nazista e la definitiva caduta del regime fascista. Fu scelto il giorno del 25 Aprile come data di riferimento perché in quel giorno del 1945 iniziò la ritirata dei soldati della Germania nazista e di quelli fascisti della Repubblica di Salò dalle città di Torino e Milano grazie alla ribellione della popolazione e all’organizzazione dei partigiani per riprendere il controllo delle città.

Oggi è nostro dovere continuare a commemorare il coraggioso sacrifico di chi non cedette all’invasore, di chi perse la vita a tutela della democrazia e della libertà del nostro popolo e dei popoli europei.

Buona Festa Della Liberazione a tutti e viva l’Italia