Giornata mondiale del libro: il giro d’Italia per raccontare l’Intelligence

Oggi è la Giornata mondiale del libro ed è passato un anno dall’uscita del saggio “Intelligence Collettiva – Appunti di un Ingegnere rapito dai Servizi Segreti“, edito dalla Fondazione Margherita Hack. Sono davvero soddisfatto dei tanti eventi fatti in giro per l’Italia, dei molti che mi state ancora chiedendo e che sto provando ad organizzare nei prossimi mesi, delle oltre 2000 copie andate via (numero non piccolo considerato il tema di nicchia trattato), e dei molteplici webinar organizzati dall’Associazione Intelligence Collettiva seguendo come unica stella polare, a noi tanta cara, quella della diffusione della cultura dell’Intelligence.

Voglio oggi ringraziare i 14 co-autori che hanno trasformato questo progetto in un agile strumento per consentire a tutti di comprendere i ruoli, l’organizzazione e le responsabilità che sono in capo a quelli che impropriamente spesso vengono chiamati Servizi Segreti Italiani.

Li voglio oggi nominare uno ad uno e farveli conoscere ancora meglio: Professor Nicola Bonaccini, Professor Mario Caligiuri, Onorevole Felice Casson, Generale Nicola Gelao, Professor Aldo Giannuli, Dottor Alfredo Mantici, Dottor Andrea Margelletti, Ambasciatore Giampiero Massolo, Avvocato Luigi Panella, Professor Umberto Saccone, Professor Marco Santarelli, Professor Adriano Soi, Generale Gennaro Vecchione, Onorevole Raffaele Volpi.

Buona lettura > angelotofalo.com/intelligence-collettiva