Marina Militare: efficienza e preparazione nel soccorso alla nave cargo Xelo

Nella giornata di Ieri, la nostra Marina Militare ha dato ulteriore prova di efficienza e preparazione.

Grazie al tempestivo intervento del Pattugliatore d’Altura Vega, infatti, è stato possibile raggiungere e prestare soccorso sul punto in cui è affondata la nave cargo Xelo, con a bordo 750 tonnellate di carburante, di fronte al porto di Gabes, in Tunisia.

Le specifiche attrezzature per la lotta all’inquinamento marino in dotazione alla Vega e l’intervento del Gruppo Operativo Subacquei GOS, ricoprono un ruolo fondamentale per la messa in sicurezza della zona.

Alle donne e agli uomini della Marina Militare italiana va il mio più sincero ringraziamento.