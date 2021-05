Copasir, Servizi Segreti e attualità: Angelo Tofalo a Coffee Break

Questa mattina a Coffee Break su La7 abbiamo parlato dei principali temi d’attualità e di Servizi Segreti Italiani.

Ho presentato inoltre alcuni dei contributi che tanti protagonisti diretti e indiretti dei Servizi Informativi hanno voluto inserire nel mio libro “Intelligence Collettiva – Appunti di un Ingegnere rapito dai Servizi Segreti”.

Un lavoro edito dalla Fondazione Margherita Hack, per spiegare in modo semplice e diretto il complesso mondo dell’Intelligence italiana, e non solo. Ascoltate!