Coronavirus: Aeronautica Militare trasporta contagiati in biocontenimento

Gli uomini e le donne della nostra Aeronautica Militare stanno dando il massimo per aiutare il nostro Paese ad uscire dall'emergenza.Giorno e notte infatti, l'Arma Azzurra garantisce trasporti in biocontenimento per trasferire i nostri connazionali dalle zone più colpite dal #covid19 ad altri ospedali italiani e tedeschi, con C-130J della 46ª Brigata Aerea e HH-101A del 15°Stormo. Grazie per quello che fate, per le vite che salvate!