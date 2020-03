Coronavirus: l’Esercito in prima linea per l’emergenza anche a Salerno!

Continua l’impegno dell’Esercito Italiano, sempre in prima linea, volto a contenere e contrastare la diffusione del coronavirus, insieme alle altre Istituzioni.

Impegno senza sosta che si intensifica nelle zone di Piacenza e Crema, in provincia di Cremona, dove si stanno allestendo i due ospedali da campo. Qui l’attività è più intensa poiché si deve svolgere nel più breve tempo possibile.

In particolare, nell’Ospedale da campo di Piacenza, durante le ore notturne, sono proseguiti i lavori di allestimento e si prevede venga impiegato personale sanitario delle Forze Armate, garantendo 40 posti letto a disposizione del servizio sanitario nazionale in quell’area.

Molto importante è il supporto che i medici e infermieri dell’Esercito Italiano stanno dando alle strutture ospedaliere di Lodi, Bergamo e Alzano Lombardo (BG), oltre ovviamente ai presidi sanitari costituiti a Castelnuovo Bocca d’Adda, Somaglia, Codogno e Casalpusterlengo. Attualmente, circa 80 cittadini sono ospitati in varie infrastrutture messe a disposizione dell’Esercito, che garantiscono in tutta Italia una disponibilità di 3.480 posti letto.

L’esercito, rispondendo alle richieste delle Prefetture di varie zone, ha inoltre messo a disposizione il proprio personale per il controllo del territorio e l’applicazione delle misure di contrasto e contenimento del virus.

Sono stati attivati posti di controllo nei confronti di cittadini che si spostano, in particolare nelle provincie di Novara, Pesaro-Urbino e Trieste. Vi sono oltre 7.200 militari impegnati nell’Operazione Strade Sicure che operano lungo tutto il territorio nazionale e sono pronti ad avere rimodulazioni nel loro servizio per intensificare i controlli sul rispetto delle norme emanate dalle autorità governative e a disposizione della autorità prefettizie.

In alcune zone della Campania e Sicilia e in particolare a Salerno, è avvenuta la rimodulazione del servizio, ulteriori 60 soldati saranno impiegati per il controllo del territorio in supporto alle Forze dell’Ordine.

Vi è inoltre un nucleo elitrasportato con barella di biocontenimento “a pressione negativa” nella città di Rimini, per eventuali esigenze di trasporto di pazienti COVID–19.

Il lavoro del personale dell’Esercito è costante e silente.

I soldati stanno confermando virtù e coraggio, amor di Patria e grande spirito di sacrificio, qualità che da sempre hanno contraddistinto la Forza Armata sia all’estero che nel territorio italiano.