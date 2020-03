Emergenza Covid19 Droni ed elicotteri per tutelare la nostra sicurezza

Droni ed elicotteri per tutelare dall’alto la nostra sicurezza! I Carabinieri stanno rispondendo all’emergenza #Covid19 con tutto l’impegno e i mezzi a disposizione.Al fine di controllare il rispetto delle norme di distanziamento sociale, hanno predisposto l’uso di droni ed elicotteri in molte città d’Italia, strumenti fondamentali per garantire la sorveglianza aerea dei territori.Le Forze armate stanno lavorando con impegno per sostenere la sicurezza nazionale, mettendo in campo tutte le capacità di controllo del territorio di cui dispongono, con grande professionalità e senso del dovere.Grazie a tutti coloro che stanno fornendo un prezioso aiuto al Paese👍🇮🇹💪🏼