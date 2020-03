Da 10 giorni, un’anziana che vive da sola in una località rurale nel parmense, non trovava nessuno che l’accompagnasse a comprare i medicinali e la spesa, per paura di contagio da Coronavirus. La signora ha così chiamato la Stazione Carabinieri di Bedonia (PR) chiedendo aiuto e i militari hanno provveduto a comprare e consegnare i beni richiesti.

#PossiamoAiutarvi, Possiamo Aiutarci!

#Carabinieri #iorestoacasa #COVID19