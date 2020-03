La liberazione del nostro connazionale Luca Tacchetto e della sua compagna di viaggio, rapiti in Burkina Faso nel 2018, è una notizia bellissima e motivo di immensa gioia soprattutto in un momento così emergenziale per il nostro Paese. Nell’attesa del rientro in Italia, mi unisco alla gioia dei loro familiari. Un grazie a tutti gli apparati dello Stato che hanno lavorato affinché ciò avvenisse.