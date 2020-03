Alcuni giorni fa, medici e infermieri della Marina Militare, sono arrivati nel Comune di Cingoli (MC) per aiutare a gestire il focolaio di #coronavirus che si è sviluppato nella casa di riposo “Beata Angelina”.I nostri Militari, presentando servizio in una situazione complessa come questa, dove tutti gli ospiti della struttura risultano essere positivi al Covid-19, insieme ai volontari della Croce Rossa, al personale della cooperativa e agli infermieri dell'Asur (Azienda sanitaria unica regionale), dimostrano di avere davvero a cuore la difesa del Paese. Grazie ragazzi per essere sempre in prima linea! 🇮🇹💪