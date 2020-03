Il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Grazie al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il suo messaggio di sostegno e speranza per noi tutti e per il nostro Paese.

Grazie soprattutto per la costante vicinanza a tutti gli uomini e le donne, civili e militari, della Difesa e di tutte le Forze armate che, in un momento così difficile, stanno dando il massimo per il l’Italia

