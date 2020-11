Covid19: le Forze armate in aiuto al Sistema Sanitario

Le nostre Forze armate continuano a dare il massimo supporto al Sistema Sanitario Nazionale a causa del complicarsi dell’emergenza covid19.

Nelle ultime 24 ore infatti sono stati registrati oltre 31.000 contagiati nel nostro Paese, con un indice di trasmissione del virus che sale a 1.7.

Ed allora nell’ambito dell’Operazione Igea, saranno schierati 19 Drive Through Difesa (DTD) nel Lazio, 3 in Umbria, 5 nelle Marche.

In totale sono 200 i DTD resi disponibili dalla Difesa; di questi 124 sono quelli attivati per l’impiego sulla base delle richieste ricevute dalle Regioni.

Un nuovo laboratorio mobile di analisi è aperto da ieri anche in Campania, a Caserta, incrementando le capacità delle Aziende sanitarie locali nell’effettuazione dell’analisi dei tamponi biomolecolari.

Il laboratorio, in grado di processare 200 tamponi al giorno in supporto al Drive through della Difesa attivato oggi stesso nella città di Caserta, è stato allestito dal 7° Reggimento Difesa CBRN (Chimico, Biologico, Radiologico e Nucleare) “Cremona”, con tecnici del Dipartimento Scientifico del “Celio”.

A partire da oggi saranno attivati anche laboratori a Padova e Milano.

Dai primi di novembre nuove strutture diagnostiche saranno attive a Cagliari e Messina.

In seguito alla richiesta avanzata dall’Unità di Crisi del Piemonte, la Difesa sta montando delle tensostrutture modulari riscaldate presso alcuni ospedali per contribuire a gestire il sovraffollamento dei posti di degenza a bassa intensità.