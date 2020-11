Piemonte: Esercito in supporto a ospedali

Il Paese chiama, le Forze Armate rispondono!

La macchina della Difesa non si è mai fermata durante l’emergenza sanitaria e adesso che la situazione sta tornando complicata siamo pronti ad ulteriori importanti sforzi e sacrifici per le regioni in assoluta emergenza.

In Piemonte i nostri militari dell’Esercito Italiano infatti sono già a lavoro per montare le tende da campo all’ingresso di diversi ospedali.

Serviranno ad alleggerire la pressione sul pronto soccorso, come punto pre-triage, facilitando così le procedure di accesso dei pazienti.

Grazie ragazzi!