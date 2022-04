Cybersecurity: conferenza patrocinata dall’INPS con Università Roma Tor Vergata.

Il prossimo 4 aprile dalle ore 9.00 parteciperò alla conferenza “Cybersecurity: stato dell’arte, sistemi di difesa e resilienza” patrocinata dall’INPS che si terrà a Palazzo Wedekind.

Interverrò in apertura insieme al rettore dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Orazio Schillaci, al presidente INPS Pasquale Tridico, al Direttore generale dell’Agenzia nazionale per la cyber sicurezza Roberto Baldoni, e al coordinatore del partenariato per il piano di formazione in Cybersecurity, Cyberthreate Privacy Elisabetta Zuanelli.

La conferenza si articolerà intorno a quattro tavole rotonde:

“La Cybersecurity nei sistemi di difesa: reti, DNS, sistemi operativi, applicativi. Stato dell’arte, strumenti e tecniche”;

“I destinatari fruitori delle soluzioni e delle tecnologie della sicurezza”;

“I fornitori di servizi digitali: reti di telecomunicazione, DNS, sistemi operativi, cloud, e applicativi”;

“I fornitori di soluzioni e tecnologie di difesa”.

L’incontro intende fare il punto sulle attuali soluzioni di difesa per la cybersecurity, in prospettiva istituzionale, tecnologica e umana, e prospettare linee di sviluppo.

Saranno coinvolti gli specialisti della sicurezza informatica e cyber, i player istituzionali e aziendali più impegnati in tema di cybersecurity al fine di comprendere con loro le misure per attuare una strategia nazionale e operativa, identificare le risposte generali e di sistema nella digitalizzazione innovativa, favorire lo sviluppo della consapevolezza e una prospettiva comune nelle soluzioni istituzionali e di mercato per sistemi di difesa integrati.

L’evento sarà accessibile anche in streaming al seguente link Cybersecurity: stato dell’arte, sistemi di difesa e resilienza

Il link con accesso diretto sarà pubblicato anche sui siti www.cybersecurityprivacy.it e www.ai4a.eu.