Intelligence militare e Servizi “segreti” civili – 5° Webinar Intelligence Collettiva

“Intelligence militare e Servizi “segreti” civili” è il titolo del V webinar di presentazione del libro “Intelligence Collettiva – Appunti di un Ingegnere rapito dai Servizi Segreti”, edito dalla Fondazione Margherita Hack.

Nei precedenti appuntamenti ci siamo già confrontati su alcune peculiarità del comparto Intelligence e ragionato sul concetto di Sicurezza Nazionale con ospiti di altissimo livello come lo storico Aldo Giannuli, il direttore scientifico della Fondazione Margherita Hack Marco Santarelli e interlocutori che hanno vissuto in prima persona importantissime esperienze all’interno del Comitato di Controllo sul Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica o ai vertici dell’Intelligence italiana come gli Onorevoli Raffaele Volpi e Felice Casson, ed i Prof. Umberto Saccone e Adriano Soi. Poi abbiamo approfondito la storia dei “Servizi Segreti” e parlato di uno strumento potentissimo come il segreto di Stato insieme all’avvocato Luigi Panella e al dottor Alfredo Mantici.

Lunedì 4 aprile 2022, alle ore 18.30, parleremo dell’Intelligence militare e dei Servizi “segreti” civili insieme agli esperti, il Gen. C.A. Nicola Gelao, già Comandante del RIS (Reparto Informazioni e Sicurezza della Difesa) specializzato in “Peace Keeping and Security Studies” e Mario Caligiuri, Professore ordinario all’Università della Calabria, considerato uno dei massimi studiosi di Intelligence a livello accademico del nostro Paese.

Potranno partecipare solo 100 persone! Durante la live sarà possibile fare domande ai relatori sul mondo dei Servizi Segreti.