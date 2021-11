Questo pomeriggio interverrò, alla Camera dei deputati, al convegno dal titolo “Dati sensibili ed infrastrutture critiche: le violazioni informatiche”. Nel dibattito, organizzato da Polis Open Learning, affronteremo, con autorevoli relatori, una tematica sempre più attuale e di interesse collettivo.

La ricerca di una propria sovranità tecnologica deve essere prioritaria per l’Italia e per l’Ue. Al tempo stesso diventa fondamentale investire nella protezione del nostro ecosistema digitale, in primis quello delle infrastrutture critiche e del nostro sistema sanitario.

Oltre me interverranno Fernanda Gellona, Direttore Generale Confindustria Dispositivi Medici; Corrado Giustozzi, Senior Partner presso Rexillience; Luigi Montuori, Direttore Servizio Relazioni Internazionali e con l’Ue presso il Garante Protezione Dati Personali; Marco Comastri, CEO Tinexta Cyber, già A.D. Microsoft Italia e Postecom; il collega Federico Mollicone, Deputato e Componente dell’VII Commissione. Modererà L’incontro Arturo Di Corinto, giornalista di Repubblica e professore presso l’Università La Sapienza di Roma.