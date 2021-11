Le nazionali di calcio degli Attori, dei Sindaci dei Prefetti e dei Parlamentari, in campo a Bisceglie per la #legalità.Oggi ho partecipato al quadrangolare di calcio “In Campo per la Legalità” con la Nazionale Italiana Parlamentari, che è scesa in campo insieme alla Nazionale Prefettizi, la Nazionale Italiana Sindaci e quella ItalianAttori, presso lo stadio “Gustavo Ventura”.

Le gare sono state intervallate dalla presentazione del progetto “Testimoni di Legalità”, dalla commemorazione del Maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza dei Carabinieri Carlo De Trizio (deceduto nel 2006 a Nassiriya, in Iraq) e Pierdavide De Cillis, Caporal Maggiore dell’Esercito Italiano morto a Herat, in Afghanistan, nel 2010, entrambi biscegliesi, da interviste ai protagonisti ed interventi degli studenti sul tema della legalità.

Lo scopo dell’iniziativa è stata quella di sensibilizzare al tema della legalità, dell’importanza dello stare dalla parte del bene, contribuendo ad accrescere nelle giovani generazioni il senso del radicamento dei valori fondamentali per l’ordinata e democratica convivenza civile.

Il fischio d’inizio è stato introdotto dall’esecuzione del Silenzio a cura della Fanfara dei Carabinieri.

Successivamente abbiamo mantenuto un minuto di silenzio in memoria del giovane Claudio Lasala, giovane barlettano di 24 anni, assassinato nella notte tra il 29 ed il 30 ottobre scorsi da una brutale coltellata dopo un litigio per futili motivi.