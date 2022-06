Digital Channel Forum – CIPS30

Quest’anno prenderò parte ai lavori del Digital Channel Forum del CIPS30.

Nei prossimi giorni sarò infatti a Perugia, alla presenza di centinaia di persone appartenenti al mondo dell’ICT italiano, portando il mio piccolo contributo e ascoltando le analisi di mercato e i dibattiti tra professionisti del settore.

Sarà davvero stimolante confrontarmi con Gaspare Ferraro, Responsabile tecnico del Laboratorio Nazionale di Cybersecurity e coordinatore nazionale dei progetti CyberChallenge.IT e delle Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza, Coordinatore del TeamItaly, la squadra composta dai migliori selezionati dei programmi di addestramento, rappresenta annualmente l’Italia all’European Cyber Security Challenge, già medaglia di argento nel 2019 e medaglia di bronzo nel 2021; Gabriele Faggioli, CEO di Digital360 S.p.A. e Presidente del Clusit (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica); il Ten. Col. Francesco Marradi, da lungo tempo impegnato nel contesto internazionale nel team che guida il Programma Eurofighter Typhoon per l’Italia, elettronico ed informatico per formazione, si interessa di geopolitica, conflitti ibridi e tecnologie avanzate, tra cui Intelligenza Artificiale e Quantum Computing; Roberto Palazzetti, imprenditore del mondo ICT e Vice Presidente Assintel nazionale; Alessio Pennasilico, Practice leader dell’Information & Cyber Security Advisory team di P4I, membro del Comitato Tecnico Scientifico di Clusit e Presidente di Associazione informatici Professionisti – AIP; Maurizio Taglioretti, esperto di IT Audit, Security & Compliance e Regional Manager SEEUR di Netwrix Corporation; l’Avv. Giuseppe Serafini, Cassazionista, già docente di Informatica Giuridica presso la Scuola di Specializzazione in Professioni Legali di Perugia, e collaboratore della cattedra di Informatica Giuridica della Facoltà di Giurisprudenza di Perugia.

Il confronto con alcuni dei maggiori esperti nazionali della materia sarà per me un’ulteriore occasione di crescita. Vi aspetto al Digital Channel Forum, a Perugia, i prossimi 16 e 17 Giugno 2022.

Sarà anche l’occasione giusta per festeggiare i primi 30 anni di CIPS Informatica.

Tutte le info qui >https://www.cips.it/cips30-inspire-the-future-2022/