Cyber Resilience in Times of Peace and in Times of Crisis

Domani, in occasione della consegna dei diplomi del “Master in Cybersecurity: Politiche pubbliche, normative e gestione”, della Luiss, interverrò all’evento “Cyber Resilience in Times of Peace and in Times of Crisis” organizzato dalla Luiss Guido Carli in partnership con l’azienda Microsoft e FB & Associat. L’evento si terrà al The Dome, il Campus Luiss di Viale Romania 32.

Parteciperò al panel “in Times of Crisis” insieme ad Antonio Gullo, Professore ordinario di Diritto penale e condirettore del Master in Cybersecurity della Luiss; all’Ing. Luisa Franchina, Presidente dell’Associazione Italiana Esperti di Infrastrutture Critiche e Partner Hermes Bay; all’Ing. Carlo Mauceli, National Digital Officer & Cybersecurity specialist di Microsoft; all’Avv. Noemi Peruggi, Studente Master in Cybersecurity, dell’Università Luiss Guido Carli.

Modererà gli interventi del panel il Prof. Luigi Martino, Associate Research Fellow dell’ISPI.

Le conclusioni saranno affidate al Prorettore della Luiss Prof Raffaele Marchetti e alla Dott.ssa Nunzia Ciardi, Vice Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

Subito dopo partirò per Perugia dove il 17 mattina interverrò al Digital Channel Forum del #CIPS30.