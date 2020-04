Forze armate in prima linea nel contrasto all’emergenza Coronavirus

Le donne e gli uomini delle nostre Forze armate sono impegnati fin dal primo giorno nel contrasto all’emergenza Coronavirus.

Una Sala Operativa istituita presso il Comando Operativo di vertice Interforze (COI) sta coordinando, 24 ore su 24, le attività in supporto al Sistema Sanitario Nazionale con l’invio di medici e infermieri militari, l’allestimento di ospedali da campo e la predisposizione di strutture sanitarie militari per accogliere i pazienti, i voli sanitari di emergenza e in bio – contenimento e i trasporti di materiale sanitario e il supporto alle Forze dell’Ordine in attività di Pubblica Sicurezza.

Inoltre, per supportare ulteriormente il Dipartimento della Protezione Civile, le Forze armate stanno effettuando attività di decontaminazione, con assetti del 7° Reggimento Difesa CBRN dell’Esercito Italiano su tutto il territorio nazionale.