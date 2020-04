La mia intervista in collegamento con SkyTg24

Buongiorno a tutti. Abbiamo trascorso questi giorni di festività pasquali in maniera diversa rispetto alle altre volte ma sono certo che i sacrifici che tutti noi stiamo facendo serviranno a stringerci ancora più forte e a volerci più bene quando questo momento così difficile sarà superato.

Più tardi, intorno alle 11:00, sarò in collegamento con Sky TG24 dal mio ufficio. Faremo in diretta un approfondimento su tutte le attività messe in atto dalla Difesa per l’emergenza coronavirus.

Seguitemi, a tra poco…