Anche Google celebra il 99esimo compleanno di Margherita Hack

Tanti auguri Margherita Hack!

Oggi, in occasione della celebrazione del 99esimo compleanno di Margherita Hack, Google dedica il suo Doodle a ‘la Signora delle stelle‘, ritraendola con l’asteroide in movimento e il gattino, sempre presente nella sua vita.

Margherita Hack è, ancora oggi, una delle menti più brillanti che la comunità scientifica italiana abbia mai avuto l’onore di vantare tra le sue fila. Nel 1945 si laureò in fisica con una tesi sull’astrofisica stellare ed il suo nome si è poi legato a doppio filo alla scienza astrofisica mondiale.

Oltre che per la sua innata simpatia e cordialità, Margherita Hack è ricordata soprattutto per la sua non comune capacità di divulgare la propria materia anche ai non addetti ai lavori, senza tuttavia privarla della dovuta scientificità.

È per questo motivo che sono davvero felice che il mio libro “Intelligence Collettiva – Appunti di un Ingegnere rapito dai Servizi Segreti” sia stato edito proprio dalla Fondazione Margherita Hack.

Il motivo che mi ha spinto a ideare il progetto Intelligence Collettiva, nato nel corso della mia prima legislatura alla Camera dei deputati, consiste proprio nel voler diffondere la cultura dell’Intelligence e raccontare il complesso ma allo stesso tempo affascinante mondo di quelli che impropriamente vengono chiamati “Servizi Segreti“. Il tutto usando un linguaggio diretto, istituzionale e semplice con il contributo dei protagonisti diretti e indiretti dell’Intelligence italiana.