Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa e fondi Associazioni Combattentistiche

Il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa e i fondi in favore delle Associazioni Combattentistiche che svolgono attività di interesse della Difesa: queste le tematiche che ho affrontato oggi alla Camera dei deputati rispondendo ad alcune interpellanze urgenti.

Da una parte, ho avuto modo di parlare del tema dello sport paralimpico che è ovviamente un’attività essenziale per il mondo della Difesa. Attraverso questo si favorisce, infatti, il recupero psico-fisico dei nostri militari che, operando in Patria o al di fuori dei confini nazionali hanno contratto lesioni o malattie invalidanti e permanenti nell’adempimento del proprio dovere.

Dall’altra parte, invece, mi sono soffermato sull’analisi della ripartizione dei fondi allocati in favore delle Associazioni Combattentistiche e per quelle d’Arma, di Categoria, Istituti ed Enti che svolgono attività di interesse della Difesa. Il tema è interessante perchè ci aiuta a comprendere come le risorse vengono ripartite sulla base di alcuni parametri specifici.

