Incontro con il Capo di Stato Maggiore della Difesa

Nella giornata di ieri ho avuto il piacere di incontrare il Capo di Stato Maggiore della Difesa, l’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone.

È stata prima di tutto l’occasione per portare la mia solidarietà, per l’atto vandalico subito, agli uomini e alle donne di Nave Carabiniere, della nostra Marina Militare e della Difesa tutta.

In un momento così delicato, a causa della crisi Russia – Ucraina, e dopo un periodo davvero complesso dovuto alla pandemia da Covid-19, spero che sempre più persone abbiano capito e continuino a capire quanto siano importanti le nostre Forze armate e l’attività che quotidianamente viene portata avanti da queste in ambito di sicurezza e difesa nazionale.

Con l’Ammiraglio Cavo Dragone abbiamo anche fatto il punto della situazione e un’analisi sui possibili futuri scenari. Ho espresso la mia soddisfazione per il momento di grande equilibrio che le quattro Forze armate stanno vivendo tra loro, cooperando e spingendo molto sul lato interforze, soprattutto relativamente le sfide dei domini Cyber e Spazio.

In questi anni, in particolar modo nella fase in cui ho ricoperto il ruolo di Sottosegretario di Stato alla Difesa pro tempore, ho avuto già modo di osservare ed apprezzare l’operato dell’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone prima alla guida del COI, oggi COVI, il Comando Operativo di Vertice Interforze e poi come Capo di Stato Maggiore della Marina Militare.

In questo momento così delicato le nostre Forze armate sono in ottime mani. Buon lavoro a tutti i nostri militari e civili della Difesa che stanno operando in Italia e all’estero