Audizione del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare

Questa mattina, in Commissioni Difesa riunite Senato e Camera, abbiamo audito il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di S.A. Luca Goretti.

L’Arma Azzurra è la componente della Difesa deputata ad esprimere il potere aero-spaziale in tutte le sue declinazioni e con una propria specifica competenza in questa dimensione, affiancandosi in sinergia e comunità d’intenti alle componenti terrestre e navale.

La dimensione aereo-spaziale, oltre ad essere il naturale ambiente di manovra dell’Aeronautica Militare, è soprattutto un bene ed una risorsa intangibile della Nazione e una via di comunicazione strategica irrinunciabile in forte espansione.

Il Generale Goretti ci ha quindi illustrato le “Linee Programmatiche dell’Aeronautica Militare” andando a toccare tutti i principali punti e sottolineando come l’innovazione tecnologica ha espanso di almeno cinque volte il Dominio Aereo, legandolo indissolubilmente a quello Spaziale, creando così una interconnessione osmotica, sia in termini operativi che tecnologici, tra cielo e spazio.

L’evoluzione che si sta già osservando dovrà quindi portare allo sviluppo di specifiche ed innovative capacità aerospaziali, in stretta collaborazione con il mondo accademico ed industriale e, parimenti, al consolidamento di specifiche competenze del personale, che dovrà necessariamente crescere nei numeri, anche per poter soddisfare, insieme alle consuete missioni assegnate ed al continuo supporto alla comunità civile in caso di necessità, le concomitanti esigenze di organico connesse ai nuovi domini Cyber e Spazio.

Voglio oggi ringraziare tutti gli uomini e le donne dell’Aeronautica Militare per le importanti attività che quotidianamente svolgono al servizio del Paese.