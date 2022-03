Visita al Gruppo Acea: la Cyber Security al centro

Oggi sono stato in visita istituzionale al Gruppo Acea, dove ho avuto il piacere di incontrare e conoscere l’Amministratore Delegato Ingegnere Giuseppe Gola.

Acea, è una delle principali multiutility italiane: primo operatore idrico nazionale con oltre 9 milioni di abitanti serviti, tra i primi distributori di #energia con oltre 9 TWh e 1,45 milioni di tonnellate di rifiuti gestiti. Tutto questo non sarebbe possibile senza una forte spinta nella ricerca tecnologica e nell’innovazione.

L’occasione è stata particolarmente utile soprattutto per il delicato briefing avuto in merito alla sicurezza cibernetica con il gruppo guidato dal Dottor Massimo Ravenna, Head of Cyber Security.

Acea Cyber Security, con le sue competenze, tecnologie e capacità di visione, guida la messa in sicurezza delle infrastrutture IT e OT del Gruppo Acea. Un programma strutturato di Cyber Security multilivello, tra capacità di Intelligence & Incident Response, Security Egineering, Risk Management, Awareness e Data Protection. Responsabilità, diversità, tensione all’eccellenza, sono questi i valori del Team che oggi ho potuto osservare con attenzione.

Investire in Threat Intelligence, nella convergenza della sicurezza tra IT ed OT, nel governare il Cyber Risk con metriche evolute e adattive, integrare competenze tecnologiche, giuridiche ed economiche nei team: questi sono punti chiave nella difesa delle nostre infrastrutture critiche e della #resilienza nazionale.

Posso dire di aver conosciuto oggi un team forte, affiatato e soprattutto molto consapevole della delicata mission che porta avanti. Proprio per questo voglio fare i miei complimenti al Dottor Massimo Ravenna, già Ufficiale dell’Esercito Italiano che tanto ha lavorato su questo tematiche prima al Ministero della Difesa e poi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.