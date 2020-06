Oggi ho incontrato il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone. Abbiamo avuto modo di approfondire importanti tematiche di interesse della Forza armata e più in generale della Difesa. Dagli impegni nazionali alle missioni all’estero, toccando anche il settore dell’industria.

Sono fortemente convinto che il dialogo costante tra autorità politica e vertici militari possa assicurare nel tempo le migliori condizioni per raggiungere obiettivi ambiziosi comuni e rispondere con forza alle sfide del futuro che vede, sempre di più, gli assetti della Difesa lavorare insieme in prima linea per il bene del nostro Paese 🇮🇹