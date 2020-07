Incontro con il Comandante Generale dei Carabinieri: aggiornamento su attività e obiettivi

Oggi ho incontrato il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri che mi ha aggiornato sulle principali attività dell’Arma, in Italia e all’estero, e sugli obiettivi che l’Istituzione intende perseguire.

Sono stato inoltre informato sulle condizioni di salute del Carabiniere rimasto ferito nei giorni scorsi in provincia di Imola. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

Nel frattempo proseguono senza sosta le ricerche della banda di malviventi. Nell’occasione mi sono complimentato con il Generale Nistri per l’operazione denominata “Ultra” condotta questa mattina da Carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Enna che hanno eseguito 35 arresti nel corso di un blitz antimafia a Catania, Palermo e Wolfsburg in Germania.

Il mio più sentito ringraziamento e l’apprezzamento per il lavoro che tutti gli uomini e le donne che operano sotto il suo comando svolgono quotidianamente per la sicurezza dei cittadini.