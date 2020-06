Mordano, carabiniere travolto da ladri in fuga: massima pena per i responsabili

Esprimo la mia vicinanza all’Appuntato dei Carabinieri che questa mattina è stato investito da un’auto in fuga, con alcuni malviventi a bordo, che hanno forzato il posto di blocco, nell’Imolese, a Mordano.

Stringo in un forte abbraccio la sua famiglia e ringrazio tutti gli uomini e le donne dell’Arma dei Carabinieri che ogni giorno, con coraggio e senso del dovere, rischiano la propria vita per salvare quella degli altri e per garantire la sicurezza collettiva.

A questi straordinari ragazzi giunga la mia più profonda solidarietà e quella delle istituzioni. Si tratta di un episodio gravissimo. Ogni atto di violenza verso chi indossa la divisa è come se venisse rivolto allo Stato.

Seguo l’evolversi dei fatti e una volta individuati i responsabili mi aspetto venga applicato il massimo della pena!