Violenza di genere: non restare in silenzio, chiedi aiuto

Dobbiamo essere con decisione e concretezza al fianco di ogni donna e ragazza che denuncia atti di violenza di genere, che è stata offesa, picchiata, insultata, violentata, oppressa.

La nostra Arma dei Carabinieri è da sempre impegnata in prima linea nel contrasto alla violenza di genere, un’attività che prosegue senza sosta.

Negli ultimi giorni infatti i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato diverse persone per maltrattamenti in famiglia. Fondamentali sono state le segnalazioni giunte al NUE “112” che hanno permesso ai militari di intervenire tempestivamente. Se anche tu sei vittima di atti persecutori o di qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica, non restare in silenzio: rivolgiti al più vicino Comando Stazione Carabinieri o contatta i numeri di emergenza 112 e 1522. Denuncia perché noi #PossiamoAiutarvi.

Finché ci saranno episodi di questo tipo le nostre sentinelle sui territorio, gli uomini e le donne della Difesa, saranno al fianco di tutte coloro che si troveranno in difficoltà.

Non smettete mai di denunciare! Solo così potremo aiutarvi!

Anche questa volta il mio grazie va ai nostri Carabinieri.