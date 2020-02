Sabato mattina tra i banchi dell’Università Luiss Guido Carli dove ho incontrato i ragazzi del Lions Club Universitario Roma Parioli, gli studenti e i professori per parlare di “Intelligenza artificiale nel futuro della nostra società civile: opportunità e rischi, come ha cambiato e cambierà la nostra vita quotidiana”.

Insieme abbiamo analizzato le opportunità di un sistema intelligente nell’ambito della Pubblica Amministrazione, della difesa e della medicina, con un focus sulla Strategia nazionale inserita nel Piano coordinato europeo sull’IA. Un settore in crescita dove si stanno facendo enormi passi in avanti e che vede l’Italia in grado di esprimere un grande potenziale tecnologico, punto di forza e principale motore di sviluppo del Paese.

Smart city, salute e previdenza sociale, Pubblica Amministrazione, turismo e cultura, e tanti altri ancora, sono infatti solo alcuni dei campi dove l’impiego strategico della IA ha un ruolo fondamentale per il conseguimento di Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Un’ampia riflessione è stata fatta soprattutto sugli aspetti etici e sul rapporto tra uomo e macchina in riferimento agli algoritmi e all’intelligenza artificiale.

Su questi argomenti sono intervenuto al tavolo insieme ad Andrea Palazzolo, professore di diritto societario presso la Luiss Guido Carli; Paolo Maria Rossini, ordinario di neurologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; Angelo Lalli, professore di diritto amministrativo presso l’Università La Sapienza. La conferenza è stata moderata dal dott. Fabrizio Sciarretta, giornalista economico.