Coronavirus: rientrati i 19 italiani sbarcati dalla Diamond Princess

Sul volo, organizzato dall’Unità di Crisi della Farnesina e operato dal COI-Difesa, un gruppo di medici e di tecnici del dipartimento scientifico del Policlinico Militare del Celio ha eseguito tutte le procedure di controllo. Gli italiani sono atterrati a Pratica di Mare alle 6:37 ed ora verranno trasferiti alla Cecchignola dove, nel frattempo, i nostri 55 connazionali provenienti da Wuhan hanno lasciato la struttura, tornando alla quotidianità.

Durante l’emergenza del coronavirus, la Difesa aveva già effettuato 3 voli: il primo, avvenuto il 2 febbraio con i 55 italiani. Il secondo volo decollato da Brize Norton (Inghilterra) con otto italiani e poi atterrato a Pratica di Mare il 9 febbraio, ed infine, il terzo volo che ha riportato a casa il nostro giovane Niccolò di 17 anni.

Proprio in queste ore molto delicate voglio ringraziare di cuore le nostre Forze armate, la Protezione Civile e lo staff medico per quanto fatto finora. Le Istituzioni in queste settimane hanno dimostrato una grande capacità di coordinamento e continueranno ad operare al meglio.

È il momento di abbassare i toni e di lavorare a testa bassa, dimostrando che uniti il nostro Paese sa affrontare anche sfide importanti 🇮🇹